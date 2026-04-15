Canel´s Racing rumbo a Tulum

Con paso firme y resultados positivos, el equipo Canel´s Racing/Team GP se ha consolidado como protagonista en el inicio de la temporada 2026 de NASCAR México, colocando a sus pilotos Rubén García Jr. y Max Gutiérrez en las dos primeras posiciones del campeonato general tras disputarse las primeras dos fechas.

La escudería dirigida por el ingeniero Ramiro Fidalgo ha enfocado sus esfuerzos en mantenerse competitiva tanto en pista como en el clasificatorio, realizando un trabajo constante desde su base en San Luis Potosí, con el objetivo de perfeccionar su rendimiento carrera tras carrera.

Gracias a dos victorias, Rubén García Jr. se mantiene como líder del campeonato con 95 puntos, mientras que Max Gutiérrez ocupa el subliderato con 85 unidades, consolidando el dominio del equipo en este arranque de campaña. A pesar de los retos presentados, como los vividos en la fecha de Chiapas, la escudería ha sabido sobreponerse mediante estrategia y adaptación.

De cara a la tercera ronda, programada para los días 25 y 26 de abril en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo, el equipo enfrentará un nuevo desafío en una pista no permanente, lo que exigirá rápida adaptación por parte de pilotos y equipo técnico.

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Rubén García Jr. destacó el trabajo realizado hasta el momento: "Estoy muy contento con el desempeño del equipo. Han sido dos carreras en las que hemos tenido que adaptarnos a nuevas llantas con compuestos distintos, y creo que hemos sido los mejores en hacerlo. Eso nos permite mantener la punta del campeonato, aunque sabemos que esto apenas comienza y lo importante será cerrar fuerte".

Por su parte, Max Gutiérrez subrayó la exigencia de la competencia y la importancia de la constancia: "Chiapas fue una carrera complicada, fuimos de menos a más. Este resultado nos permite mantener el subliderato, pero el objetivo es seguir trabajando para conseguir victorias y escalar posiciones rumbo a la parte final de

la temporada".

El Top 10 del campeonato general de NASCAR México 2026, previo a la fecha en Tulum, lo encabeza Rubén García Jr. con 95 puntos, seguido por Max Gutiérrez con 85, Rubén Rovelo con 80, Alex de Alba con 79, Eloy Sebastián con 77, Helio Meza con 72, Rodrigo Rejón con 67, Julio Rejón con 65, José Luis Ramírez con 63 y Omar Jurado con 61 unidades.