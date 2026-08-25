Cardinals activan al linebacker Sweat

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TEMPE.- Los Cardinals de Arizona activaron el lunes a Josh Sweat de la lista de físicamente incapaz de jugar, una señal de que el talentoso cazamariscales podría estar listo para el partido inaugural de la temporada el 13 de septiembre.

El entrenador de primer año Mike LaFleur señaló que Sweat había estado lidiando con una lesión de rodilla durante todo el campamento de pretemporada. También se informó que el jugador de 29 años estaba descontento con el rumbo de la franquicia después de que los Cardinals terminaron con marca de 3-14 y despidieron al entrenador Jonathan Gannon, quien era cercano al veterano. LaFleur se ha mantenido confiado durante todo el campamento de entrenamiento en que cualquier problema con Sweat se resolvería a tiempo para el inicio de la campaña regular,Sweat logró un récord personal de 12 capturas la temporada pasada, aportando a los Cardinals una presencia de élite en la presión al pasador después de firmar un contrato de cuatro años por 76,4 millones de dólares en marzo de 2025. También el lunes, los Cardinals colocaron en waivers/lesionado al corredor Trey Benson. El jugador de tercer año fue seleccionado en el draft de 2024 procedente de Florida State, pero las lesiones lo mantuvieron fuera del campo durante gran parte de sus primeras dos temporadas. Benson suma 451 yardas por tierra y un touchdown en 92 acarreos en sus dos temporadas.