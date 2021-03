Carístico busca honrar a su dinastía en la Arena México

A pesar de ser uno de los luchadores más reconocidos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y, en su momento, estandarte de la empresa, Carístico nunca ha disputado la Copa Jr., así que ante la posibilidad de ganarla este viernes, está motivado y con la ilusión de dedicarla a la memoria de su padre, el Dr. Karonte.

"Sería maravilloso ganarla, me he estado preparando para esto y voy a salir con todo. A pesar de no llevar el nombre de mi padre, quiero demostrar todo lo que me inculcó para ser parte de la lucha libre, un mundo que amo y respeto", advierte.

Su tío, Tony Salazar, también es 'culpable' de su formación, así que lleva su parte en la dedicatoria.

"Pero siempre he batallado por que mi padre no fue reconocido en el CMLL, a pesar de soy una gran estrella y pieza clave, a veces no lo toman en cuenta. Ya me acostumbré a eso y si algún día voltean a ver a mi familia, sería muy bueno defender nuestro legado en el cuadrilátero".

En el pasado, como Místico, no podía entrar al torneo, así que ahora es muy significativo defender a su dinastía en la Arena México. "No he ocupado de usar el nombre de alguien más, me he matado por eso y lo voy a disfrutar".

El reto, sin embargo, no es sencillo. "Ya analicé a todos los rivales, me he estado preparando para salir avante, tengo que manejar mi experiencia y acoplarme a todos los estilos, para eso me preparo con el objetivo de salir con la copa en la mano".

Conoce a todos, aliado a Místico es campeón, ha hecho equipo y se ha enfrentado al resto. "Así que siempre hay que tener un 'as bajo la manga' para poder ganar la copa".

Recargado de energía

Pese a la poca actividad que ha habido en los últimos meses, Carístico ha sido de los afortunados de volver al ring antes de la función de este viernes, lo hizo en las primeras dos funciones con público que se realizaron en la Arena Coliseo de Guadalajara.

"Ahora que ya luché con público, esos poquitos gritos te recargan la pila, retrocedí a cuando empecé como Astro Boy, cuando me daban luchas de regalo en la Arena Coliseo, cuando la gente empieza a entrar, y sales con todo para que la gente te voltee a ver, para ganarte un lugar. Disfruto mi trabajo y ya queremos que la gente nos vaya a gritar y a chiflar, tanto que me animé a retar a un mano a mano a Sansón, así voy a seguir, sea con una persona o 10 mil".

Acepta que fue raro volver a trabajar con gente en las gradas, "pero mi cuerpo se relajó y tal vez no me da ventaja, pero me voy a seguir imaginando que están apoyándome para buscar el triunfo".

Su herencia

Y hablando de herencias, en el panorama se asoma la propia. "Tengo una hija que lucha muy bonito, es muy constante en los entrenamientos. Entrena box y lucha, pero también estudia".

Pese al cariño que los une, si quiere ser luchadora tendrá que demostrar su amor por el deporte que hizo famoso a su padre. "Con gusto, pero tiene que ser profesional y prepararse bien, la voy a apoyar y se la voy a llevar a mi tío Tony Salazar para que la entrene. Mi papá la enseñó antes, después yo lo haré, porque si en verdad quiere ser luchadora tiene que prepararse fuerte".