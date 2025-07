Carlo Ancelotti condenado a un año de prisión por fraude fiscal en España

MADRID (AP) — Un tribunal español sentenció el miércoles al entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, a un año de prisión por fraude fiscal cuando era entrenador del Real Madrid en 2014.

El tribunal de Madrid también multó a Ancelotti con 386,000 euros (452.187 dólares).

Los fiscales españoles acusaron a Ancelotti de defraudar al estado por 1 millón de euros (1 millón de dólares) en 2014 y 2015. Los fiscales del estado buscaron una sentencia de prisión de hasta cuatro años y nueve meses por dos cargos de fraude fiscal.

En marzo de 2024, lo acusaron de utilizar empresas fantasma para ocultar sus verdaderos ingresos. Los fiscales afirmaron que Ancelotti, por ejemplo, utilizó una empresa que carecía de "cualquier actividad (económica) real" en las Islas Vírgenes como parte de un supuesto esquema.

Carlos Sánchez, jefe de prensa de Ancelotti, dijo a The Associated Press que el entrenador "no hará comentarios por ahora".

El técnico italiano es el último de una serie de personajes importantes del fútbol que han sido investigados por las autoridades españolas por impuestos no pagados, aunque ninguno ha sido enviado a prisión hasta ahora. Esa lista incluye a jugadores estrella como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, así como a José Mourinho, otro exentrenador del Madrid.

En España, un juez puede suspender una sentencia de menos de dos años en caso de que sea una primera ofensa.

Ni la confederación de fútbol de Brasil respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Ancelotti es uno de los entrenadores más exitosos del fútbol. Es el único técnico que ha ganado la Liga de Campeones cinco veces, tres con el Madrid y dos con el AC Milan, y el único que ha ganado títulos de liga doméstica en Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia.

