Carlos Alcaraz cae ante Jiri Lehecka

DOHA.- El máximo cabeza de serie Carlos Alcaraz sufrió su segunda derrota del año cuando sucumbió el jueves 6-3, 3-6, 6-4 ante el checo Jiri Lehecka en los cuartos de final del Abierto de Qatar.

La única otra derrota de Alcaraz en 2025 fue ante Novak Djokovic en los cuartos de final del Abierto de Australia. El español de 21 años, actual número tres del mundo, venía de coronarse en el Abierto de Róterdam a principios de este mes.

Alcaraz se puso arriba 4-2 en el tercer set y dispuso de una bola de quiebre, pero no pudo liquidar a Lehecka. El checo se llevó los siguientes tres juegos para meterse en las semifinales.

“He hablado con mi equipo, con mi entrenador y, sinceramente, no sé podría haber hecho mejor”, dijo Alcaraz. “Ahora mismo tengo una sensación complicada, pero debo darle todo el crédito a Jiri porque, cuando estaba abajo en el marcador, especialmente con el 4-2 del tercer set, nunca se rindió”.

Lehecka, de 23 años y 25to del ranking, se enfrentará a continuación con el británico Jack Draper. El octavo preclasificado venció 4-6, 6-4, 6-3 al italiano Matteo Berrettini.

“El partido fue de altibajos desde el principio”, comentó Lehecka tras vencer a Alcaraz. “Así que para mí, ganar un partido así contra un jugador de este nivel es un logro enorme. Creí en mí mismo. Sabía que tenía el nivel para brindar ese tipo de tenis.

“No me rendí”, añadió. “Quería llevarlo al límite. La forma en que confié en mi juego fue la clave hoy”.

Más temprano, el quinto cabeza de serie Andrey Rublev salvó un punto de partido y necesitó ocho de los suyos para someter al segundo preclasificado Alex de Miñaur por 6-1, 3-6, 7-6 (8). Rublev alcanzó por cuarta vez en las semifinales en Doha, donde ganó el título en 2020.

Su rival de turno será el canadiense Félix Auger-Aliassime, quien venció a Daniil Medvedev cuando el ruso se retiró tras perder 6-3 el primer set.

“Desafortunadamente, sufrió una intoxicación alimentaria. Estoy muy decepcionado de terminar mi participación aquí en Doha de esta manera, ya que siento que estaba jugando bien”, dijo Medvedev en un comunicado.

Auger-Aliassime comentó en la cancha que pensó que Medvedev estaba “jugando normal” hasta que se retiró.

“Y luego rompí, mantuve mi servicio. Y él simplemente le dijo (al árbitro) que no quería darnos la mano porque estaba enfermo. Espero que no sea nada grave. Me sorprendió”, dijo el canadiense.