Carlos Alcaraz remonta y avanza en Wimbledon

LONDRES (AP) — Carlos Alcaraz tuvo otra actuación con altibajos en Wimbledon y que comenzó perdiendo el primer set. Después estuvo en peligro de que le rompieran el servicio para quedar aún más rezagado en el tercero. Y luego, como suele hacer, Alcaraz aprovechó el momento, produjo algo de magia y se acercó a un tercer título consecutivo en el All England Club.

Alcaraz extendió su racha ganadora en el Grand Slam sobre césped a 18 partidos —y su actual racha invicta en todos los eventos a 22— al remontar para vencer el domingo 6-7 (5), 6-3, 6-4, 6-4 en la Cancha Central a Andrey Rublev (14) para regresar a los cuartos de final.

En el primer enfrentamiento de esta quincena entre dos hombres clasificados entre los 20 mejores, el número 2 Alcaraz sacó lo mejor de sí cuando perdía 3-2 en el tercer set. Primero, tuvo que defenderse de una oportunidad de quiebre para Rublev, haciéndolo con un derechazo ganador.

Después de mantener el servicio, Alcaraz consiguió su propia oportunidad de quiebre y no dejó que Rublev se le escapara. En un intercambio de ocho golpes, Alcaraz corrió de una esquina a otra de la cancha y, con un pisotón de su pie derecho y un pequeño deslizamiento, logró un derechazo cruzado ganador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Alcaraz extendió los brazos, se señaló la oreja derecha y disfrutó de la fuerte ovación del público, el ruido rebotó en la parte inferior del techo cerrado del estadio.

Rublev se sentó en su silla al margen, miró hacia su palco de invitados e hizo una señal de mano sarcástica de "OK". Apenas 10 minutos después, ese set le perteneció a Alcaraz, quien enfrentará el martes en la siguiente ronda al semifinalista de 2022 Cam Norrie —el último jugador británico que se mantiene en individuales— por un puesto en las semifinales.

"Siempre he dicho que se trata de creer en uno mismo. No importa que vayas un set a cero abajo", dijo Alcaraz. "El tenis es un deporte que puede cambiar en un solo punto. Un punto puede cambiar el partido por completo, dar un giro a todo".

Norrie (61) avanzó con una victoria por 6-3, 7-6 (4), 6-7 (7), 6-7 (5), 6-3 sobre el chileno Nicolas Jarry, quien tuvo 46 aces. Norrie tuvo la oportunidad de cerrar las cosas mucho antes, pero no pudo convertir un punto de partido cuando iba 6-5 en el tie-break del tercer set.

El otro duelo de cuartos de final masculino del martes será entre Taylor Fritz (5) y Karen Khachanov (17).

El subcampeón del Abierto de Estados Unidos, Taylor Fritz, avanzó a los cuartos de final de Wimbledon por tercera vez en cuatro años después de que su rival, Jordan Thompson, se lesionó y se retiró mientras perdía 6-1, 3-0 después de 41 minutos.

El movimiento y la potencia de Thompson, estaban claramente comprometidos. El australiano llegó al encuentro con problemas de espalda y pierna, abandonó la cancha para un tiempo muerto médico en el segundo set, antes de detenerse después de intentar jugar tres puntos más.

"Simplemente empeoró significativamente hoy", dijo Thompson, quien participó en individuales y dobles en Wimbledon. "Simplemente jugué mucho tenis en un cuerpo que no debería haberlo hecho, y eso pasó factura".

Para Fritz, fue un día de trabajo más corto después de jugar un par de partidos a cinco sets y uno a cuatro sets en Wimbledon.

"Obviamente no es la forma en que quiero avanzar. Es simplemente triste... Respeto para él por salir. Su cuerpo no está bien", indicó Fritz, quien es el quinto clasificado.

Alcaraz tiene solo 22 años y ya posee cinco trofeos de Grand Slam, el último llegó en junio en el Abierto de Francia. No ha perdido un partido en ningún lugar desde el 20 de abril cuando cayó en la final de Barcelona ante Holger Rune.

Khachanov ha sido semifinalista de Grand Slam dos veces, en el Abierto de Estados Unidos en 2022 y en el Abierto de Australia en 2023. La mejor actuación de Fritz en un major fue la final que perdió en septiembre en Flushing Meadows ante el número uno Jannik Sinner.

Khachanov venció 6-4, 6-2, 6-3 el domingo a Kamil Majchrzak y tiene un récord de 2-0 contra Fritz, aunque su encuentro más reciente fue en 2020.

"Practicamos todo el tiempo, así que estamos bastante familiarizados con los juegos del otro", comentó Fritz. "Pero creo que he mejorado mucho y me he convertido en un jugador mucho, mucho mejor desde la última vez que jugamos".

¿Qué más sucedió el domingo en Wimbledon?

La número uno Aryna Sabalenka alcanzó los cuartos de final en su undécimo torneo de Grand Slam consecutivo, derrotando a Elise Mertens (24) 6-4, 7-6 (4), y jugará contra Laura Siegemund, la alemana de 37 años que venció 6-3, 6-2 a la argentina Solana Sierra después de que eliminó a la campeona de Australia Madison Keys. Cuando se mencionó la edad de Siegemund durante una entrevista en la cancha, el público aplaudió, y ella bromeó: "No es tan frecuente que recibas un cumplido por ser viejo".

Anastasia Pavlyuchenkova superó una llamada errónea al final del primer set cuando el sistema electrónico que reemplazó a los jueces de línea en Wimbledon este año se apagó, pero terminó venciendo 7-6 (3), 6-4 a Sonay Kartal para regresar a los cuartos de final del major en césped por primera vez en nueve años. La oponente de Pavlyuchenkova el martes será la ganadora del duelo entre Amanda Anisimova (13) y Linda Noskova (30).

¿Quién juega el lunes en el All England Club?

Los cuartos de final quedarán definidos tras los partidos del lunes que comienzan con el enfrentamiento de Novak Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam, en la cancha central contra Alex de Minaur (11). Hace un año debían enfrentarse en esta misma instancia, pero De Minaur se vio obligado a retirarse antes del partido por una lesión en la cadera.

Después Mirra Andreeva (7) va contra Emma Navarro (10), quien eliminó a la campeona de 2024 Barbora Krejcikova en la tercera ronda. Luego el número uno Jannik Sinner contra Grigor Dimitrov (19). Otros en acción: Iga Swiatek, Ben Shelton y Marin Cilic.