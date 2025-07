Carlos Alcaraz se retira del Masters de Toronto tras subcampeonato en Wimbledon

TORONTO (AP) — Carlos Alcaraz se retiró del torneo de tenis Masters de Toronto el lunes, un día después de que Jannik Sinner, Novak Djokovic y Jack Draper se retiraran del evento en cancha dura que comienza la próxima semana.

"Toronto llega demasiado pronto para mí mientras me recupero después de Wimbledon", afirmó Alcaraz.

El español fue subcampeón en Wimbledon luego de perder ante Sinner el 13 de julio, quedándose a las puertas de un tercer título consecutivo en el All England Club.

Alcaraz posee cinco títulos de Grand Slam, uno más que el italiano.

Sinner está clasificado como No. 1, Alcaraz es No. 2, Draper es No. 5, y el campeón de 24 títulos grandes, Djokovic, es No. 6.