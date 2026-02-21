logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Fotogalería

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Carlos Alcaraz somete a Rublev

Marcha invicto y buscará el título ante Fils en el Abierto de Qatar

Por AP

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Carlos Alcaraz somete a Rublev

DOHA.- Carlos Alcaraz prolongó su marcha invicta en 2026 y accedió a la final del Abierto de Qatar tras doblegar el viernes 7-6 (3), 6-4 al ruso Andrey Rublev.

Tras quedar 11-0 en la temporada, el número uno del mundo irá por su segundo título este 2026 cuando enfrente el sábado al francés Arthur Fils.

El astro español arrancó el año con una histórica consagración en el Abierto de Australia. Con 22 años de edad, Alcaraz emergió del Melbourne Park como el hombre más joven en completar el Grand Slam en la carrera.

"Sé de lo que soy capaz cada vez que salto a la pista, de lo que puedo hacer", manifestó Alcaraz tras librar una intensa pulseada contra Rublev.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


No fue hasta una sexta bola de partido cuando Alcaraz pudo cantar victoria ante el quinto preclasificado en Doha.

Alcaraz desperdició dos oportunidades con su saque para llevarse el primer set y dejó escapar una ventaja 3-0 en el segundo.

Sacó pecho por la forma en la que respondió al verse exigido frente a Rublev, a quien domina 5-1 en el historial directo.

"Si quieres encontrar la solución a un problema, debes estar completamente tranquilo", dijo. "He estado muy tranquilo, pensando con claridad y siendo positivo. Esos momentos son en los que puedes encontrar soluciones a los problemas".

Fils avanzó a la final con un triunfo contundentr de 6-4, 7-6 (4) sobre Jakub Mensik, el checo que venía de dar el zarpazo en cuartos de final al eliminar al favorito Jannik Sinner, el número dos del mundo.

"Si crees, quizás puedas lograrlo, así que creo al cien por cien", dijo el francés de 21 años sobre topars con Alcaraz por el título. "Ya veremos en la cancha, pero seguro saldré a luchar".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    San Luis arranca torneo nacional "De la Calle a la Cancha"
    San Luis arranca torneo nacional "De la Calle a la Cancha"

    San Luis arranca torneo nacional "De la Calle a la Cancha"

    SLP

    Redacción

    Reúne a equipos de 31 estados y definirá delegación para el Homeless World Cup

    Inter Miami busca revalidar título en la MLS
    Inter Miami busca revalidar título en la MLS

    Inter Miami busca revalidar título en la MLS

    SLP

    AP

    El técnico Mascherano enfatiza la importancia de equilibrar el equipo y cuidar a Messi rumbo al Mundial 2026.

    Fidalgo realizó el cambio de federación sin llamado asegurado
    Fidalgo realizó el cambio de federación sin llamado asegurado

    Fidalgo realizó el cambio de federación sin llamado asegurado

    SLP

    El Universal

    El futbolista del Real Betis aclaró que no tiene asegurada convocatoria al Tri.

    Checo Pérez concluye pretemporada F1 en Bahréin con Cadillac
    Checo Pérez concluye pretemporada F1 en Bahréin con Cadillac

    Checo Pérez concluye pretemporada F1 en Bahréin con Cadillac

    SLP

    El Universal

    El piloto mexicano completó 61 vueltas en el circuito de Sakhir durante la pretemporada de F1.