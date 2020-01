Carlos Girón es despedido por medallistas olímpicos, amigos y familia

Decenas de exdeportistas, amigos y familiares se acercaron a despedir a Carlos Girón, el medallista olímpico en Moscú 80, luego de que el lunes por la mañana la familia anunciara su fallecimiento.

El ex director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Nelson Vargas,la exclavadista Jashia Luna, el secretario del Comité Olímpico Mexicano, Mario García de la Torre, el exnadador y medallista, Felipe 'Tibio' Muñoz, fueron algunos de los asistentes al velorio, que se hizo en una funeraria de la Colonia del Valle en la Ciudad de México.

"Fue un hombre que siempre aportó soluciones. Tenía la energía de un muchacho de 25 años. Parecía que la edad no pasaba por él", mencionó Mario García de la Torre, secretario del COM.

Silviana Girón, hija del exclavadista, informó que la causa de muerte de su padre fue un aneurisma en el corazón, el cual ya no pudo ser controlado por los médicos del Hospital General de la Raza.

También dijo que la atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social fue buena con su padre. "Lo recordaremos por su amor y su forma de ser. Aunque fue un gran deportista, todavía fue mejor persona", añadió García de la Torre. Aproximadamente unas 200 personas asistieron al velorio de Girón.