Carlos Sainz gana su tercer Rally Dakar y Brabec se corona en motos

QIDDIYA, Arabia Saudí (AP) — Carlos Sainz se coronó el viernes en el Rally Dakar por tercera vez tras asegurarse que el último campeón, Nasser Al-Attiyah, no se escapara en el desierto saudí.



Sainz cruzó la meta por detrás del catarí Al-Attiyah en la 12ma y última etapa de la carrera, un tramo de 167 kilómetros entre Haradh y Qiddiya.

Al-Attiyah, que fue segundo en la general, sumó su primera victoria de etapa en este Dakar pero Sainz se llevó el cetro pese a terminar sexto, cuatro minutos por detrás. El piloto español de 57 años ya subió a lo más alto del cajón en 2010 y 2018. En sus tres victorias empleó autos distintos, pero siempre el mismo copiloto, Lucas Cruz.

"Siempre he dicho que estoy súper agradecido a lo que la vida me ha dado", dijo Sainz. "He tenido la suerte de dedicarme a lo que ha sido mi pasión y aunque han pasado 30 años de primer mundial de rallies, me sigo divirtiendo y eso se nota y se ve".

Sainz ganó con una ventaja de seis minutos sobre Al-Attiyah, y de 10 sobre su compañero en el equipo Mini, el francés Stephane Peterhansel. Los tres, que atesoran 19 victorias en el Dakar, mantenían una lucha directa por la primera plaza desde la cuarta etapa. Sainz asumió el liderato en la tercera.

"Estoy muy feliz", dijo Sainz. "Hay mucho esfuerzo detrás de esto. Mucho entrenamiento, práctica, física, con el equipo (...) Empezamos a ganar este Dakar en el primer día y hemos ido a tope desde el inicio".

Sobre hasta cuando competirá, Sainz afirmó que el final de su carrera "está cerca porque voy cumpliendo años, pero hay que mirar el crono y no el DNI (las siglas del documento nacional de identidad de España).

"Estoy orgulloso de esta carrera, ahora toca descansar", afirmó.

El excampeón de Fórmula Uno Fernando Alonso terminó en la 13ra posición en su primera participación en la carrera.

"Después de ser competitivo en esta primera experiencia, si vuelvo en el futuro será para intentar ganarlo y sumar una victoria importante en mi carrera", dijo Alonso.

En motos, Ricky Brabec se convirtió en el primer estadounidense en ganar el Dakar. Poco después, su compatriota Casey Currie lo emuló en la categoría de autos SSV ligeros.

A lomos de una Honda, Brabec terminó con 18 años de dominio de KTM en la prueba. En lugar de relajarse y disfrutar de una cómoda ventaja, hizo todo lo posible por ganar la última etapa y terminó segundo a 53 segundos del chileno José Ignacio Cornejo.

Brabec quedó primero en la general a 16 segundos del también chileno Pablo Quintanilla. El campeón vigente, el australiano Toby Price, que cruzó la meta el viernes en tercera posición, subió al tercer cajón tras acabar a 24 minutos.

"Es mi quinto Dakar, la segunda vez que termino (...) esta mañana me desperté contento por poder correr el último día. Y aquí estamos. ¡Ganamos!", dijo Brabec. "Tuvimos que ser inteligentes y estar concentrados cada día. En el equipo (Honda) no hay un número uno, todos trabajamos juntos, somos una familia. Todos ganamos".