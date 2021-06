Carlos Tevez anuncia que se va de Boca Juniors

El atacante Carlos Tevez, capitán y último gran ídolo de Boca Juniors, anunció el viernes que deja el club.

"No voy a seguir en el club, no es una despedida sino un hasta pronto porque siempre voy a estar para el hincha y para el pueblo xeneize, no como jugador sino como el Carlitos de la gente", dijo Tevez en una conferencia de prensa en el estadio La Bombonera.

Tevez, de 37 años, hará uso de una cláusula de salida del contrato sin costo a partir del 30 de junio.

En el club boquense, Tevez levantó 11 títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2003 y la Copa Intercontinental ese mismo año. El último trofeo fue la Copa Maradona en enero.

La salida del "Apache", apodo que recibió por su origen en el Fuerte Apache, una barriada pobre al noroeste de Buenos Aires, se produjo días después de la eliminación de Boca en la semifinal de la Copa de la Liga ante Racing Club por penales.

En medio de versiones que apuntaban como detonante a una supuesta mala relación con el otro gran ídolo boquense Juan Román Riquelme, actual vicepresidente, Tevez aseguró: "no tengo más nada para dar. Como jugador lo di todo, por eso estoy feliz. Boca siempre me necesitó al 120%, mentalmente no estoy preparado para darle eso".

El futbolista reconoció además que todavía no superó el golpe anímico por la muerte de su padre a principio de año tras contraer el coronavirus.

Detalló que su decisión fue comunicada primero a Riquelme, pero no reveló detalles sobre lo conversado.

Tevez tampoco aclaró si seguirá jugando, pero advirtió: "mi carrera en Argentina está terminada, siempre dije que el último club en el que jugaría en el país sería en Boca".

"No sé qué voy a hacer de mi vida, ahora quiero descansar, estar con mi familia", respondió cuando se le consultó si aceptaría una oferta para jugar en la MLS de Estados Unidos.

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, presente en el anuncio, confió en que, eventualmente, Tevez colabore con el club.

"Queremos que tenga una muy buenas vacaciones y que después venga a trabajar al club. Que esto sea un hasta luego. Él junto a otros son los ídolos del club y no hay mejor manera que terminar la carrera dentro del club", aseveró el dirigente.

Tevez debutó en Boca con 17 años en 2001. Tres años después fue transferido al Corinthians de Brasil, primer puerto de un largo periplo en el exterior que también incluyó al West Ham, Manchester United y City de Inglaterra, Juventus de Italia y Shangai Shenhua de China.

También disputó los mundiales de 2006 y 2010 con la selección de Argentina.

En Boca anotó 94 goles, el último ante Santos de Brasil por la ronda de grupos de la Copa Libertadores. El Apache está entre los diez máximos goleadores de la historia de Boca.

Tevez aceptó el ofrecimiento de la dirigencia boquense para un partido despedida en el estadio La Bombonera, pero no fijó fecha porque aguardará por el final de la pandemia de coronavirus para que los hinchas puedan estar presentes.

"Mi sangre no es roja, siempre va a ser azul y amarilla", resaltó Tevez.