Carlos Vela confirma su adiós como jugador

Carlos Vela, uno de los mayores talentos que ha dado el futbol mexicano en los últimos años, anunció formalmente su retiro. Triste noticia para el balompié mexicano.

El delantero, quien jugó su último torneo oficial con el LAFC de la MLS en 2024, publicó un emotivo mensaje en redes sociales, despidiéndose del balompié y de todos los clubes que lo arroparon en su carrera:

"A lo largo de mi carrera he vivido momentos muy especiales, pero ha llegado el momento de oficialmente retirarme del futbol profesional. No hay palabras suficientes para expresar el agradecimiento que tengo por mi familia, todos los clubes que me dieron la oportunidad y a la afición por su apoyo y cariño. Gracias. Carlos".

Y como posdata, señaló: "Ha sido un honor y un privilegio compartir mi carrera con todos ustedes".

Vela, campeón del mundo con la Selección Mexicana Sub-17 en Perú 2005, nunca jugó en la Primera División de México. Después de la justa fue comprado por el Arsenal, que lo mandó a desarrollarse en el Salamanca y Osasuna en España.

En 2008 al fin jugó con los Gunners, después pasó al West Bromwich y a la Real Sociedad, donde se volvió ídolo hasta irse a la MLS en 2018. Jugó las Copas del Mundo de 2010 y 2018 con el Tricolor.

Su amigo Griezmann le respondió

En su publicación en redes sociales aparecieron amigos y figuras del futbol mexicano e internacional. El mensaje que no podía faltar, el de su amigo, el francés Antoine Griezmann.

"Te quiero mucho mi Carlitos. Gracias por tu amistad", escribió el delantero del Atlético de Madrid, quien es gran amigo del mexicano, desde que coincidieron e hicieron gran dupla en la Real Sociedad.