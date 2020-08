Carlos Vela salió lesionado; Jonathan dos Santos reapareció

Mal inicio de torneo para Carlos Vela en la Major League Soccer (MLS).

El delantero mexicano salió por un serio dolor en la rodilla derecha, al minuto 55 del "Clásico del Tráfico", entre su equipo el LAFC y el LA Galaxy.

El mexicano llevaba el balón por la banda derecha cuando sintió el dolor y se dejó caer en el césped. Hasta el momento no se ha dado a conocer el grado de la lesión.

Vela no participó en el torneo de "regreso" de la MLS desarrollado en la ciudad de Orlando, Florida, debido a que prefirió quedarse en casa junto a su mujer que estaba en espera de su segundo hijo.

El juego terminó con la victoria de 2-0 sobre el Galaxy, en un partido en donde Jonathan Dos Santos jugó 26 minutos entrando de cambio y el seleccionado nacional Sub 20 Efraín Álvarez, 15'.