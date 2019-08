Ciudad de México.- Carlos Vela sigue dando de qué hablar, y es que tras el golazo que marcó ante San Jose Earthquakes en la MLS surgen los cuestionamientos si debe o no estar en selección, y su hermano mayor, Alejandro Vela aseguró en entrevista para ESPN que es más fácil que regrese a Europa que al Tricolor.

"Si en Europa le sale un buen equipo del tamaño que se ha mencionado como Barcelona, Real Madrid, yo creo que es más fácil que (Carlos Vela) regrese a Europa que vuelva a la Selección".

"Comparto su teoría que para el Mundial que viene ya va a llegar grande y quizá no se va a sentir al cien por ciento y para que llevar todo un proceso si no va a estar en plenitud", confesó.

Asimismo el jugador de Mérida aseguró que es falso que su hermano no sienta amor por su país como se le ha criticado, por el contrario, lo demuestra con sus goles.

"Se le ha criticado mucho que por no jugar en la Selección pareciera que no le gustara su país o no se sintiera orgulloso de ser mexicano, pero al contrario. Cada que juega nos demuestra que es un jugador de otro nivel".

Alejandro Vela también habló para MARCA Claro MVS y compartió el momento en que vio el gol de Vela, además de confesar que alguna vez sí lo cuestionó por no aceptar estar en selección.

Gol: "Creo que ha hecho goles de extraordinario nivel, su capacidad y talento por algo lo hicieron estar mucho tiempo en Europa, pero su gol tenía mucho que no veía uno de ese tipo. Sorprendió mucho".

Por qué no estar en Selección: "Rara vez hablamos de fútbol porque es un tema que no le gusta hablar mucho, lo vemos poco como para saturarlo con cosas, pero sí, alguna vez en las primeras veces que no venía sí le preguntaba que si era tanta su razón para no venir a selección y fue congruente y firme en su decisión.

No la comparto porque quizás nunca tuve el poder de selección, quizás pasa algo en selección que los jugadores se están negando y no vienen como antes con mucho gusto".