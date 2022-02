Castro confía en pelear por el título con los Diablos Rojos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Ganar el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol, se ha convertido en una obsesión para la organización de los Diablos Rojos. Siete temporadas de sequía se han acumulado desde aquel título logrado por Miguel Ojeda y sus pupilos, pero incluso el propio Ojeda no pudo acercarse en la campaña anterior a la conquista del ansiado trofeo.

Así que la pandilla roja, encabezada en la gerencia deportiva por Jorge del Valle cambió el rumbo para apostar por Juan Gabriel Castro, el estratega que calificó a la Selección Mexicana por primera vez a los Juegos Olímpicos y que fue echado poco antes de la cita en Tokio.

Así que el expelotero de Grandes Ligas sabe de qué se trata cuando de retos que lucen difíciles se trata. Ahora, encabeza desde el dugout el nuevo proyecto, la restructuración necesaria para buscar el campeonato que se les ha negado, "era algo necesario", advierte Del Valle, como apoyo a esta nueva etapa.

Pero Castro no repite en automático el discurso de la obligación de ser campeones. "Hay muchas cosas que hacer antes. No es una tarea fácil, pero me gustan los retos, con ese mensaje vamos a empezar la pretemporada, es la base de todo lo que podremos lograr en esta organización".

Sus credenciales como jugador lo avalan en conocimiento, 17 temporadas de experiencia en las Grandes Ligas. Pero ya ha dirigido también en la Liga Mexicana de Beisbol y la Liga del Pacífico. "Es un honor formar parte de esta organización. La ansiedad se está apoderando de nosotros para empezar los trabajos de pretemporada, conocer a los peloteros y tomar decisiones con la mente puesta en el gran objetivo, que es lograr el campeonato".

Hasta ahora, los refuerzos de más peso han llegado en la lomita, porque dice Juan Gabriel, que "el pitcheo nunca sobra. Creemos que los abridores van a hacer buen trabajo, eso no quiere decir que no se siga buscando más gente, pero se dieron estas oportunidades y se ha fortalecido esa parte de la novena".

Está contento con el roster que han formado y no le teme a la dura competencia de los equipos del norte, siempre armados a punta de dólares. "Sabemos que otros equipos se están armando muy bien, pero tengo confianza en mis jugadores. La organización se ha esforzado en traer lo mejor, y sé que no van a parar de hacerlo si es que necesita".

El reto está listo y así lo encara. "Siempre me ha gustado saber lo que la organización piensa que se debe mejorar. Muchas veces se dice que hay que ser campeones, pero entre mejor preparados estés, mejor van a salir las cosas, mi trabajo es sacarle el máximo a los muchachos, no es una tarea fácil pero me gustan los retos".