Causa molestia fiesta de Salcedo

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde de este lunes, se ha dado a conocer unas polémicas fotos y videos de una fiesta de cumpleaños de Carlos Salcedo, en las que se ven a otros jugadores de Cruz Azul divirtiéndose, después de la derrota que sufrieron ante Querétaro en la cancha del estadio Azteca.

El defensor de La Máquina tuvo como invitado al cantante de regional mexicano Chayín Rubio. Fue el mismo cantante el que subió las fotografías y videos de la extravagante fiesta que tuvieron. A través de redes sociales, se supo que Carlos Rodríguez, Diber Cambindo, Willer Ditta, acompañaron a Carlos Salcedo.

Al respecto, el director deportivo de Cruz Azul, Óscar Pérez, aseguró que cada uno es responsable de lo que hace fuera de cancha, pero por el mal momento que están viviendo, esto es una cosa lamentable.

“Sin duda, son videos y fotos desafortunadas, por los tiempos, por los momentos que estamos viviendo. Cada quién es responsable fuera dé. Sin duda, en lo deportivo en lo que me corresponde al club, todo cuenta y al final, valoraremos todo y veremos que sigue. Es una situación difícil y tenemos que enfocarnos más en lo que es la cancha y darle vuelta a esta situación, ya que Cruz Azul no puede estar en esta situación”, manifestó en rueda de prensa.

Por su parte, Nacho Rivero, indicó que este martes hablarán entre todos para que esto no vuelva a suceder: “Esto de las imágenes, el video, cada uno es responsable de lo que hace en lo futbolístico, me enteré hace unas horas. El día de mañana tocaremos ese tema, es algo que no estaba previsto. No pensamos que pasara algo así”.

Del mismo modo, el capitán de Cruz Azul, Juan Escobar, indicó que están conscientes del momento que viven, por lo que ya lo estuvieron hablando en el vestidor, y que tampoco hablar mucho ayuda y resuelve la crisis cementera. Además, reiteró que aún hay tiempo para sumar puntos y jugar la fase final del Apertura 2023.