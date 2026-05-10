Cavaliers reabren la serie ante los Pistons
CLEVELAND.- James Harden encestó tres tiros decisivos en los dos últimos minutos, Donovan Mitchell anotó 35 puntos y los Cavaliers de Cleveland vencieron el sábado a Detroit 116-109 para recortar la ventaja de los Pistons a 2-1 en la serie de semifinales de la Conferencia Este.
Harden se recuperó de dos actuaciones marcadas por errores para terminar con 19 puntos y Jarrett Allen anotó 18 por los Cavaliers, que buscarán igualar la serie cuando reciban el Juego 4 el lunes por la noche.
Mitchell alcanzó los 2,000 puntos en playoffs en su carrera en su partido número 73, empatado como el tercero más rápido entre los jugadores en activo y el noveno en la historia de la NBA. Cade Cunningham, de Detroit, logró el segundo triple-doble de playoffs de su carrera con 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, pero también cometió ocho pérdidas de balón.
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