Cavs ganan y van a semis del Este

CLEVELAND.- Jarrett Allen igualó su mejor marca de anotación en playoffs con 22 puntos y capturó 19 rebotes, mientras los Cavaliers de Cleveland avanzaron a las semifinales de la Conferencia Este con una victoria de 114-102 sobre los Raptors de Toronto en el séptimo partido de la serie el domingo por la noche.

Donovan Mitchell encabezó a los Cavaliers con 22 unidades y James Harden aportó 18 en una serie en la que el equipo local ganó los siete partidos.

Cleveland, cuarto preclasificado, visitará a Detroit, el primero de la siembra, el martes por la noche en el primer partido de la segunda ronda. Los rivales de la División Central dividieron sus cuatro enfrentamientos de la temporada regular.

Scottie Barnes sumó 24 tantos y nueve rebotes, y RJ Barrett anotó 23 por los Raptors, que estaban en los playoffs por primera vez desde 2022.

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Allen registró 14 puntos y 10 rebotes, incluidos cinco en el aro ofensivo, mientras Cleveland firmó una racha de 49-21 durante un tramo de 15 minutos entre el segundo y el tercer cuarto, en el que convirtió un déficit de nueve puntos en una ventaja de 19.

Toronto lideró durante la mayor parte de la primera mitad y llegó a tener una ventaja de 10 puntos a mitad del segundo cuarto antes de que Cleveland iniciara su remontada.

Los Cavaliers perdían 47-38 con 2:58 por jugarse cuando encadenaron una racha de 11-2 para cerrar la primera mitad e igualar el marcador 49-49. Los Cavs llevaban 4 de 17 en triples antes de que Harden, Max Strus y Jaylon Tyson acertaran desde más allá del arco.

Cleveland tomó la delantera con nueve puntos consecutivos para abrir el tercer cuarto, mientras Mitchell anotó cinco y Mobley añadió cuatro.