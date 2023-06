Ceferin no cree que el gasto saudí es una amenaza al fútbol europeo

El fútbol europeo no debe temer a un éxodo de futbolistas a los clubes de Arabia Saudí, dijo el domingo el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin. El dirigente también sugirió que el país de Medio Oriente comete un error al invertir en jugadores que están en el ocaso de sus carreras.

Cristiano Ronaldo y Karim Benzema han aceptado cientos de millones de dólares para sumarse a clubes de Arabia Saudí este año. Lionel Messi y Luka Modric recibieron ofertas similares. Los cuatro han acaparado cada Balón de Oro entregado desde 2008 y todos tienen al menos 35 años de edad.

Se espera que varios jugadores más sigan sus pasos a las cuatro principales clubes de la liga saudí tras haber sido nacionalizados este mes al ser absorbidos por el Fondo de Inversión Pública operado por el príncipe heredero, Mohammed bin Salman.

En una entrevista con el canal de televisión holandés NOS, Ceferin respondió enfático sobre si la fuga de talento le genera temor: "No, no, no."

"Creo que eso es un error por parte del fútbol saudí", dijo el presidente de la UEFA en la entrevista transmitida el domingo.

"¿Por qué representa un problema para ellos? Es que deben invertir en academias, tienen que contratar a técnicos y fomentar el desarrollo de sus propios jugadores", indicó.

"El sistema de comprar jugadores a punto de completar sus carreras no es el sistema que desarrolla el fútbol", añadió. "En China cometieron un error similar cuando adquirieron a todos esos jugadores que estaban cerca del final de sus carreras".

Didier Drogba fue la gran adquisición de la liga china en 2012, al tiempo que otros clubes ficharon a delanteros europeos como Nicolas Anelka y Frederic Kanoute. Pero la liga china y selección nacional no han prosperado desde entonces.

"¿Díganme de un jugador que está en la cima, en su apogeo que persigue su carrera en Arabia Saudí?", se preguntó Ceferin en la entrevista realizada en el marco de la fase final de la Liga de Naciones en Holanda.

"Pero no se trata de dinero únicamente. Los futbolistas quieren ganar los mejores torneos. Y los mejores torneos están en europeo", afirmó.

Todos los cracks en la mira saudí han ganado la Liga de Campeones de Europa en múltiples ocasiones. Messi acaba de conquistar su primera Copa Mundial con Argentina y optó por irse al Inter Miami de la MLS. Todo apunta a que Modric se quedará en el Real Madrid por una temporada más.

"No los hemos perdido", respondió Ceferin a una pregunta sobre si Europa está sufriendo una sangría de sus mejores figuras. "Siguen jugando. Al final de sus carreras algunos jugadores prefieren irse a otra parte para ganar algo más de dinero".

De hecho, Arabia Saudí está adentro de la Liga de Campeones. Newcastle se clasificó al torneo tras quedar cuarto en la Liga Premier, en su primera temporada completa bajo un control del 80% del fondo soberano saudí.

Newcastle acompañará a varios clubes estado que gastan a manos llenas en la próxima edición del torneo continental, de 32 equipos, como es el caso del Paris Saint-Germain de Qatar y el flamante campeón Manchester City de Abu Dabi. Y Nasser al-Khelaïfi, presidente del PSG, es un estrecho aliado de Ceferin como miembro del comité ejecutivo de la UEFA, además de ser el director de beIN, el canal que es uno de los principales clientes de la UEFA por los paquetes de derechos audiovisuales de sus competiciones.

Ceferin reiteró el domingo que la UEFA pondera imponer topes de salarios y transferencias para los clubes que disputan sus torneos.

"No queremos que dos o tres clubes con recursos infinitos alcancen un presupuesto de 5.000 o 10.000 millones", sostuvo. "Nuestras competiciones perderían todo interés".