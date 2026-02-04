Cefor San Luis cae ante Fut-Car

El conjunto de Fut-Car consiguió una importante victoria al derrotar 4-2 a Cefor San Luis, en duelo correspondiente a la Jornada 18 de la temporada 2025-2026 de la Liga, disputado el sábado 31 de enero de 2026 en el Instituto Oviedo Campus Náutico.

El equipo local mostró contundencia desde los primeros minutos del encuentro. Dylan Axel Borjas Jiménez abrió el marcador apenas al minuto 3, mientras que Ricardo Abraham Calderas Ramírez amplió la ventaja al minuto 11. Más adelante, Carlos Daniel González Salazar se convirtió en figura al marcar en dos ocasiones, al 27´ y 29´, sellando así el triunfo para Fut-Car.

Por parte de Cefor San Luis, Aarón Ramírez Flores descontó al minuto 36, y Juan Antonio Jonguitud Centeno volvió a acercar a su equipo en el marcador al minuto 80, aunque el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota.

El encuentro se desarrolló con intensidad y buen ritmo, dejando momentos destacados en ambas áreas, pero fue Fut-Car quien supo capitalizar mejor sus oportunidades frente al arco rival.

El cuerpo arbitral estuvo encabezado por Ángel Barroso Ortiz como árbitro central, acompañado por Erick Ulises Rodríguez Quezada y Christian Limón Vera como asistentes.

Con este resultado, Fut-Car suma puntos valiosos en la recta final del torneo, mientras que Cefor San Luis buscará recomponer el camino en su próximo compromiso.