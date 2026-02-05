Celtics arrollan a los Rockets

HOUSTON.- Derrick White encestó seis triples y totalizó 28 puntos por los Celtics de Boston, quienes se valieron de un gran tercer cuarto para aumentar su ventaja y navegar tranquilos el miércoles hacia un triunfo de 114-93 sobre los Rockets de Houston.

La actuación de White ayudó a que los Celtics ganaran su cuarto partido consecutivo a pesar de la ausencia de su astro Jaylen Brown, quien se perdió el encuentro debido a un tirón en el isquiotibial izquierdo.

Los Celtics habían jugado también el martes.

El entrenador de Houston, Ime Udoka, fue expulsado al final del tercer cuarto después de cometer una doble falta técnica por discutir con los árbitros. Alperen Sengun fue echado a mitad del cuarto después de incurrir en dos faltas técnicas por gritarle a un árbitro tras una jugada sin falta.

Los Rockets estaban detrás por cuatro puntos después de un triple de Amen Thompson al inicio del tercer cuarto. Acto seguido, Boston montó una racha de 18-3 para poner el marcador en 67-48 con aproximadamente siete minutos restantes en el periodo.

Los Celtics encestaron cinco triples en ese tramo, con dos cada uno por parte de White y Baylor Scheierman.

Thompson anotó una canasta por Houston antes de que Boston utilizara una racha de 10-1 para aumentar la ventaja a 77-51 con cuatro minutos restantes en el cuarto. White lideró el camino durante esa racha, anotando los primeros ocho puntos, con dos triples.

Reed Sheppard recibió una falta de balón suelto cerca del final del cuarto y Udoka recibió dos faltas técnicas después de la llamada y fue expulsado. Boston convirtió cuatro tiros libres de esas faltas para poner el marcador en 87-63 al entrar en el cuarto periodo.

Kevin Durant lideró a los Rockets con 15 puntos en su regreso después de perderse el compromiso del lunes por un esguince en el tobillo izquierdo.