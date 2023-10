Cerca Miky Pérez de su 1er. campeonato

En un emocionante día en el autódromo Miguel E. Abed, ubicado en el pintoresco municipio de Amozoc en Puebla, los motores rugieron y la pasión por las carreras se hizo palpable en la penúltima fecha de la Súper Copa. La asistencia de fervorosos aficionados creó un ambiente eléctrico que acompañó cada giro y derrape en la pista.

El piloto potosino Miky Pérez se destacó como una verdadera revelación al alzarse con la victoria en la categoría de la fórmula 5, dentro de la división novatos. Con esta victoria, el joven de tan solo 14 años acaricia lo que podría ser su primer campeonato nacional en el mundo del automovilismo.

“Qué rápido se fue la temporada”, expresó Miky Pérez con una sonrisa de satisfacción. “Estoy realmente satisfecho por los logros que hemos alcanzado este año. Al principio, no podíamos imaginar que estaríamos en esta posición en esta etapa de la temporada. Quiero agradecer a Enrique Reyna Jr., quien me ha enseñado mucho, y a mi preparador ‘Mao’ Reyna por siempre proporcionarme un monoplaza competitivo. También agradezco a mis padres por todo el esfuerzo que hacen para que yo pueda estar aquí. Y, por supuesto, a nuestros patrocinadores, Caja Popular Mexicana, SELCOM, Panzera México, Chronos Fulfillment, Sacsa, Hotel 5 Inn Plus y Veladoras Ibarra, por todo su apoyo. Aún nos queda una última carrera, y vamos con todo”, añadió Miky.

La juventud y el talento de Miky Pérez han llamado la atención en el mundo del automovilismo, y su próximo desafío será en la península Yucateca el 26 de noviembre. Será una cita histórica para este joven piloto, donde tiene la oportunidad de coronarse como campeón nacional de autos fórmula. El autódromo Emerson Fittipaldi ya se prepara para recibir a esta promesa del automovilismo, y la expectación no podría ser mayor.