Cerveceros le ganan a Yankees

MILWAUKEE.- Jacob Misiorowski alcanzó las 103 mph en 10 lanzamientos al trabajar pelota de dos hits durante seis entradas, y los Cerveceros de Milwaukee blanquearon el viernes 6-0 a los Yankees de Nueva York.

Brandon Lockridge conectó dos sencillos productores antes de salir del campo en camilla, lo que bastó y sobró para dar el triunfo a Milwaukee.

Misiorowski llegó a una velocidad máxima de 103,6 mph, ponchó a 12 y otorgó dos bases por bolas en su segunda apertura sensacional de manera consecutiva. La semana pasada, llevó un intento de juego sin hits hasta 5 1/3 entradas antes de que un calambre en el tendón de la corva lo obligara a salir en una victoria 6-1 sobre los Nacionales de Washington.

Lockridge se marchó después de que su rodilla derecha se golpeó contra una sección sin acolchado de la pared del jardín izquierdo mientras perseguía una bola de foul de Cody Bellinger en la cuarta entrada.

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Los Brewers, que estuvieron en la Liga Americana hasta la temporada de 1997 antes de pasarse a la Nacional, blanquearon a los Yankees por primera vez desde 1992.

El relevista de Milwaukee Shane Drohan lanzó las tres entradas finales para conseguir el primer salvamento de su carrera.

El panameño José Caballero conectó dos de los tres hits de Nueva York, que inició una gira de nueve juegos.

Milwaukee anotó cuatro carreras ante Max Fried (4-2) en la segunda entrada.