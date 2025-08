Chaco Giménez defiende honor de Cruz Azul ante críticas de Pollo Ortiz

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Uno de los momentos más dolorosos para la afición del Cruz Azul es la goleada que sufrieron frente al Seattle Sounders de 7-0 en la Leagues Cup. Raoul "Pollo" Ortiz, narrador y conductor de Fox Sports, insinúo que los jugadores "se dejaron" ganar, algo que molestó a Christian "Chaco" Giménez que insultó a su compañero.

Durante el programa en vivo de "La Última Palabra" se discutió sobre la escandalosa goleada del cuadro de la MLS sobre La Máquina, la cual fue cuestionada por el Pollo Ortiz, quien puso en duda el compromiso de los futbolistas por un tema extracancha.

Días antes del partido de Cruz Azul vs el Seattle Sounders, se revelaron detalles del millonario contrato de Giorgos Giakoumakis, y de acuerdo con Ortiz, esto ocasionó molestia dentro el interior del cuadro celeste, desembocando en el abultado resultado de aquel juego.

"Nada más una cosa, se ha hablado mucho de que la derrota de Cruz Azul vino a raíz de molestias con Giakoumakis, con el costo, con comisiones, con bonificaciones que no se dieron o no se han dado o se redujeron a causa del campeonato de Concacaf", comentó el narrador.

Este argumento ocasionó una explosiva reacción por parte del ídolo cementero, ya que la insinuación del comentarista no fue del agrado de Giménez.

"No te permito que pongas en duda a los jugadores. Lo perdieron porque lo perdieron, no pongas en duda eso porque me levanto y me voy. Estás poniendo en duda a los futbolistas y no es serio eso. Investiga bien, Pollo. Vos lo ponés en duda en una mesa, sos un periodista serio, pero seguís estirando la liga".

En un segundo argumento, el Chaco mostró aún más su molestia por el dicho de su compañero y terminó insultándolo.

"Puede haber un problema fuera de la cancha, pero la responsabilidad es de los futbolistas y el técnico, pero que estén molestos por los premios...Estás diciendo puras pendejadas, perdóname. Me hiciste enojar, te lo digo en serio. Perdón, me exalté, pero no digas babosadas", culminó el exfutbolista.