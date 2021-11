"Chaka" y su familia reciben amenazas de muerte

México.- La esposa de Luis "Chaka" Rodríguez, jugador de la Selección Mexicana y de los Tigres, recibió amenazas de parte de un "seudoaficionado", identificado como Miguel, quien criticó el accionar de su marido en el Tricolor.

El mismo "Chaka" subió a sus redes sociales, fotografías de los mensajes de este individuo, además de las respuestas donde lo invita a dejar de lado estas agresiones. "Put... tronco de mier..., ya aléjate de la selección si no va a tocar matar y violar a tu put... madre y a tu put... esposa, y a tus hijos, ahí luego te los mando en bolsas negras", menciona el mensaje.

Rodríguez, quien profesa el cristianismo, contestó de forma tranquila: "Miguel soy el esposo de la mujer a la que le escribiste... Entiendo que mi trabajo en Selección pueda causar todo esto en ti... No lo justifico, pero lo entiendo... Te pido por favor que no le escribas más a mi esposa: Violar y matar son palabras muy crueles Miguel, no nos merecemos esto y mucho menos incluir a la familia, espero de verdad que esto quede aquí, Dios te bendiga".

Mas la realidad es que no quedó ahí, los mensajes continuaron y "Miguel" hasta pidió una "cita" para verse de frente con el "Chaka".