Charros alcanzan las semifinales

Derrotan a los Tomateros y se consolidan en el segundo lugar de la Serie del Caribe

Por EFE

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Charros alcanzan las semifinales

Guadalajara.- Los Charros de Jalisco, campeones mexicanos, derrotaron este miércoles por 4-2 a los Tomateros de Culiacán y confirmaron su presencia en la semifinal de la Serie del Caribe de béisbol.

En una repetición de la final de la Liga Mexicana del Pacífico, en la que los Charros barrieron por 4-0 a los Tomateros, los tapatíos combinaron bien un ataque de ocho hits y con destacado trabajo de sus relevistas firmaron su tercer triunfo del campeonato.

Tomateros tomó ventaja en la primera entrada cuando el lanzador nicaragüense Ronald Medrano le dio un pelotazo a Carlos Sepúlveda, quien avanzó a tercera base con un sencillo del panameño Allen Córdoba y anotó con un elevado de sacrificio de Rodolfo Amador.

Los de Jalisco empataron en su turno al bate con imparables de Michael Wielansky, Willie Calhoun y Mateo Gil y tomaron ventaja en el segundo episodio con un cuadrangular del colombiano Reynaldo Rodríguez.

Charros perdió a Medrano por una lesión en la rodilla y, ante el relevista César Gómez, en el tercero, los ´guindas´ empataron con dobles de Córdoba y Amador.

Jalisco aprovecho mejor las oportunidades, tomó ventaja en la quinta entrada con hit de Julián Ornelas, quien avanzó a segunda base con ´balk´, a tercera, con un robo de base y anotó con un lanzamiento descontrolado del pitcher.

En el séptimo, Leo Heras ligó un doble y anotó el 4-2 con sencillo de Wielansky, el mejor bateador de los Charros al irse de 4-2 con una carrera impulsada. Por Tomateros, Córdoba bateó de 5-3.

Tomateros dejó ir numerosas oportunidades ofensivas y por ahí se le fue el triunfo; dejó bases llenas en el séptimo y en el noveno actos, cuando el dominicano Estevan Florial falló. En total, Culiacán abandonó a 13 corredores en bases.

Ganó Luis Márquez, quien ponchó a un rival en dos tercios de entrada y perdió Faustino Carrera. Matt Foster se apuntó salvamento.

Charros, que descansarán mañana, terminaron la primera fase con tres victorias y una derrota, en tanto los Tomateros suman un triunfo y dos reveses.

Esta tarde, los Leones del Escogido dominicanos le ganaron 16-15 a los Federales de Chiriquí y llegaron a tres triunfos en tres salidas, en tanto los centroamericanos suman tres fracasos en tres juegos.

Este jueves los Leones enfrentarán a los Tomateros y los Federales a los Cangrejeros de Santurce

