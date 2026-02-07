logo pulso
Charros vencen a Cangrejeros en Serie del Caribe

Por Agencias

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Charros vencen a Cangrejeros en Serie del Caribe

Guadalajara, Jalisco.- Charros de Jalisco, representando a México rojo, tuvo muchos problemas en su juego semifinal ante Puerto Rico para poder acceder a la Final. Pese a que tomaron ventaja rápidamente gracias a los jonrones de Connor Hollis y Bligh Madris. Pero la clave para que esta ventaja se fuera, fue otra salida dubitativa por parte de Manny Bañuelos.

Puerto Rico logró darle la vuelta al juego al tener racimo de dos carreras en la cuarta y quinta entrada, que acabó con la actuación de Bañuelos en la lomita. Y el relevo intermedio de México también estuvo fallando sin poder controlar a la ofensiva boricua.

La clave del triunfo de Charros llegó en el séptimo inning. Mateo Gil empató el juego con una línea en dirección al jardín central. Siguió el ataque de Jalisco y apareció el MVP de la Liga Mexicana del Pacífico: Leo Heras. El jardinero remolcó las dos carreras de la remontada con un imparable para tomar la ventaja.

    SLP

    Redacción

    Apuntan a ser decisivos en el duelo por el campeonato de la NFL.

    SLP

    AP

    Descubre la particularidad de los pebeteros y las sedes dispersas que marcan la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia.

    SLP

    AP

    Descubre cómo Lindsey Vonn se prepara para los Juegos Milán-Cortina tras superar su lesión en la rodilla.

    SLP

    AP

    HealthTECH Challenge promueve la seguridad de los jugadores de la NFL