"Checo" espera evitar penalización en clasificación de GP de Bélgica

Spa, Bélgica (Notimex).- El piloto mexicano Sergio Pérez espera que el problema sufrido este viernes en el motor durante la segunda práctica libre le evite alguna sanción en la clasificación de este sábado en el Gran Premio de Bélgica.



A cinco minutos de culminar los Libres 2, "Checo" Pérez se vio obligado a orillarse una vez que comenzó a salir humo de su monoplaza y escuchó un ruido extraño en el motor.

Tras esa situación tuvo que abandonar la práctica libre y ahora resta a su equipo Racing Point revisar a fondo el inconveniente y no lo obligue en hacer alguna modificación a la unidad de potencia que le acarree una sanción para la clasificación de mañana.

"No hay buenas señales por el momento, pero todavía no hay nada confirmado. No olía bien. A ver qué tenemos que hacer, espero que no tengamos ninguna penalización, que es lo importante", manifestó al finalizar la sesión, en la que se ubicó en el quinto puesto.

Tras un noveno sitio en los Libres 1 y el quinto en los Libres 2, "Checo" admitió que pinta muy bien el fin de semana, "tenemos un gran ritmo, también en la simulación de carrera. Vamos bastante fuerte"; aunque reconoció que ahora está un poco preocupado por saber qué pasó con el motor.

El próximo domingo espera romper la racha de ocho carreras consecutivas en la actual campaña sin sumar unidades dentro de un trazado en el que ha tenido buenos resultados en temporadas anteriores como los quintos lugares en 2015, 2016, estos con Force India, y 2018 ya con Racing Point.

"Es un circuito que nos cae bien y también el auto está funcionando bastante bien; tenemos un gran ritmo, especialmente en condiciones de carrera. Mañana hay muchas penalizaciones, creo que es un fin de semana de oportunidades que esperemos no salgamos perjudicados con lo de hoy", acotó.