"Checo" Pérez debutará en la Fórmula 1 virtual

Tras varios meses de incertidumbre, la Fórmula Uno ha definido sus primeras ocho carreras de la temporada, así que la edición virtual de la competencia está por concluir, pero no podía hacerlo sin la participación de un mexicano.

Este fin de semana, en la simulación del Gran Premio de Azerbaiyán, la escudería Racing Point estará representada por Sergio Pérez, tal como sucederá a partir del 5 de julio en Austria.

"Estoy muy emocionado por darle la oportunidad a los Esports. Realmente han captado la atención de la gente y viendo las carreras me he dado cuenta de que son muy entretenidas, incluso, algunas veces, más que en la vida real", señaló el tapatío.

La penúltima cita del F1 Virtual Grand Prix Series contará además con lo también pilotos: Pierre Gasly, Charles Leclerc, Lando Norris, Alex Albon, Antonio Giovinazzi, George Russell y Nicholas Latifi.

El coequipero del tricolor en eBakú será el influencer Jimmy Broadbent, y, como invitados, estarán los porteros Thibaut Courtois y Gianluigi Donnarumma, del Real Madrid y del Milan, respectivamente.

La carrera será transmitida por los canales oficiales de la F1 en YouTube, Twitch y Facebook y comenzará a las 12 pm (tiempo de México).