Video | "Checo" Pérez largará quinto en el GP de México

"Checo" Pérez acabó quinto en la clasificación de este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sitio desde el que largará este domingo en la carrera.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) volvió a arrebatar la 'pole' al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), como ya hizo en el GP de EEUU, y demostró que, a pesar de la magnífica temporada del flamante tricampeón del mundo, Ferrari quiere plantarle cara en el GP de México, donde Leclerc tendrá como escudero a su compañero, el español Carlos Sainz, que terminó segundo.

Leclerc firmó su vigésima segunda 'pole' en la categoría reina -la cuarta del año-, al dominar este viernes la calificación, en cuya tercera ronda (Q3) cubrió los 4.304 metros del circuito mexicano, el tercero más corto y el más elevado del Mundial, en 1 minuto, 17 segundos y 166 milésimas, 67 menos que Sainz y 97 menos que 'Mad Max'.

Cuando parecía que Verstappen podría pasearse por el circuito en el que su compañero, el mexicano 'Checo' Pérez, es ídolo local, los Ferrari se encaramaron a la primera y a la segunda posición en la primera vuelta de ambos pilotos y, a pesar de los intentos del neerlandés en una segunda acometida, no le dio para poder superar a ninguno de ellos.

A pesar de mejorar su registro, no consiguió acabar por delante de Sainz o de Leclerc, quienes salieron a pista a defender su posición pero no pudieron mejorar el tiempo marcado al principio de la Q3, para terminar los tres en la misma décima.

Por detrás, el australiano Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) sorprendió con una muy buena vuelta rápida que le permitió acabar cuarto, por delante incluso de 'Checo' Pérez, que quedó por delante de los Mercedes, pero que no pudo apuntarse a la fiesta de Verstappen, Sainz y Leclerc y que tendrá que salir desde la quinta plaza este domingo.

Por detrás, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) se quedó a 31 milésimas de superar a Pérez, pero sin embargo no pudo exhibir el buen nivel que Mercedes había mostrado en la Q1 y la Q2 y, de hecho, el australiano Oscar Piastri (McLaren) terminó en séptima posición, por delante del inglés George Russell, compañero de equipo de Hamilton.En novena posición concluyó el finlandés Valtteri Bottas (Alpha Romeo), a quien acompañó en la décima plaza precisamente su compañero de equipo, el chino Guanyu Zhou, quien había pasado a la última ronda después de que eliminaran la mejor vuelta de Albon, que había sido la sensación de los entrenamientos libres.Así, a falta de posibles sanciones y teniendo en cuenta que Tsunoda, que será quien salga el último en la carrera de este domingo por cambiar componentes de la unidad de potencia, el francés Pierre Gasly (Alpine) saldrá décimo primero, el alemán Nico Hulkenberg (Haas) décimo segundo, el español Fernando Alonso (Aston Martin) por detrás del alemán y el tailandés Álex Albon (Williams) décimo cuarto.Asimismo, el francés Esteban Ocon (Alpine) saldrá decimoquinto, el danés Kevin Magnussen (Haas), detrás de Ocon; el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), decimoséptimo; el británico Lando Norris (McLaren), decimoctavo, y el estadounidense Lorgan Sargeant (Williams) partirá desde la decimonovena posición, mientras Tsunoda cerrará la parrilla.