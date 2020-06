"Checo" Pérez, listo para arrancar

CIUDAD DE MÉXICO.- El mexicano Sergio Pérez, piloto de Racing Point, aseguró estar listo para el arranque de la temporada 2020 de la Fórmula Uno, con el Gran Premio de Australia, programado para el primer fin de semana de julio.

"Por fin buenas noticias para nosotros y para los aficionados. Este proceso ha sido muy duro para todos y estamos con muchas ganas de llegar a la pista. Esto ha golpeado muy fuerte a los equipos económicamente y la reactivación será como un tanque de oxígeno para todos", comentó el tapatío en un comunicado.

Esta mañana, la F1 confirmó que, después de tres meses, la campaña tendrá su comienzo. Además, publicó el calendario de ocho carreras, en un lapso de 10 semanas y que los eventos se realizarán a puerta cerrada.

"Va a ser un poco raro, incluso tal vez difícil de entender en un inicio por todos los cambios, pero tendremos que adaptarnos a todo. Será diferente a como está el mundo, será duro, pero por otro lado es importante estar de regreso.

"Para los aficionados saber que la F1 está en su país y no poder asistir a la pista también va a ser difícil y para nosotros correr sin ellos será algo triste. Pero es lo que tenemos por ahora y sin duda es mucho mejor que seguir sin correr", añadió Pérez.

Checo estaba en Australia, a mediados de marzo, cuando todo estaba listo para el arranque de la campaña, su décima dentro de la máxima categoría, cuando la pandemia Covid-19 se expandió por todo el mundo y la carrera se canceló. Desde entonces, el mexicano ha estado en Guadalajara, donde convive con su familia, su esposa, Carola, y sus hijos, Sergio y Carlota.

"Tenía más de 15 años sin estar en casa o con mi familia tanto tiempo. Fue como experimentar la vida si ya no corriera. Todo esto me mostró que vivimos en una burbuja llamada Fórmula Uno. En la que todo el tiempo estás pensando solo en eso y en que todo gira en torno a ella. Salir de la burbuja me mostró la importancia de las cosas, de la familia, de valorar algo tan simple como ir al parque con tus hijos".

El tapatío volará en las próximas semanas para arrancar con su preparación rumbo a la nueva era dentro de la F1.