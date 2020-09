"'Checo' Pérez nos sirvió bien", dice Racing Point

La salida de Sergio Pérez de Racing Point pudo ser injusta para algunos aficionados y pilotos, como opinó Carlos Sainz (McLaren), pero la realidad del negocio en la Fórmula Uno forzó el adiós del mexicano en el equipo rosa.

Osmar Szafnauer, jefe de la escudería, por fin habló del cese del tapatío al término de la temporada 2020 y de lo que espera de Sebastian Vettel, quien será la estrella cuando la organización una fuerzas con Aston Martin para el 2021.

"No fue una decisión fácil de hacer, porque Checo nos ha servido bien. Es un gran corredor, un piloto rápido y un par de manos seguras los domingos. Creo que es un elogio para Checo que hayamos tenido que deliberar tanto tiempo sobre si tomar un cuatro veces campeón del mundo con toda la experiencia que trae Seb o quedarnos con Checo", dijo el rumano al portal de Racing Point.

"En última instancia, con Aston Martin regresando al deporte, creo que es la decisión correcta para obtener lo que Seb trae consigo: la experiencia de conducir y trabajar para un equipo de primer nivel...", añadió el directivo. "... a eso aspira Aston Martin".

Lawrence Stroll, empresario canadiense, adquirió a la escudería –antes llamada Force India– cuando entró en crisis económica por malos manejos en la anterior administración. Incluso, Pérez puso de su propio dinero para salvar los trabajos de los empleados. Al comprar a la organización, en verano de 2018, modificó el nombre a Racing Point.

Sobre el legado del mexicano en el equipo rosa, Szafnauer explicó que "Sí, será difícil. Checo es un buen tipo y un gran corredor que nos sirvió bien a lo largo de los años. Es genial los domingos y se ha vuelto más rápido con su ritmo de una vuelta el sábado. Él siempre fue confiable también. Es un verdadero profesional y esperamos con ansias las carreras restantes con Checo. Esperamos que pueda salir bien y competir contra él en el futuro".

Pero el rumano no puede comparar al tapatío con el alemán.

"Pero cuando un cuatro veces campeón del mundo como Sebastián está disponible, eso no sucede todos los días o todos los años, y tuvimos que considerar nuestras opciones profundamente. Tenemos aspiraciones de hacer avanzar al equipo y estamos trabajando duro en Silverstone para invertir en todas las áreas del equipo para llevar la infraestructura y los recursos a donde necesitan estar. Con Sebastian, sé lo que aportará mucho al equipo. Son todas las experiencias adquiridas al ganar cuatro Campeonatos del Mundo y 53 carreras, y queremos aprender de eso".