Checo Pérez podría celebrar su regreso a la F1 en el GP México 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La gran fiesta de la Fórmula 1 está lista para tomar la Ciudad de México una vez más y aunque esta vez Sergio Pérez no dirá presente en la parrilla como nos tenía acostumbrados los últimos 10 años, el tapatío podría hacer una aparición especial como invitado de lujo en las gradas.

El director general del Gran Premio de México, Federico González Compeán, aseguró que está en pláticas con Cadillac, la nueva escudería del ídolo mexicano, para confirmar su presencia.

¿Checo Pérez correrá en el GP de México?

"Nos encantaría que Checo estuviera aquí, pero no sé si va a estar. Hemos tenido reuniones con Cadillac y mencionaron que fuera posible. Él siempre tiene su lugar apartado, y nos encantaría festejar con él su regreso a la Fórmula 1", declaró Compeán en el Autódromo Hermanos Rodríguez tras la inducción de dos nuevas leyendas al Muro de Honor del Deporte Motor en México.

Hace unos meses, Checo Pérez firmó con Cadillac su regreso al 'Gran Circo' tras su polémica salida de Red Bull; será coequipero del finlandés Valtteri Bottas y mientras se prepara para ser la cara de la escudería estadounidense en su temporada debut, la presencia del llamado ministro de Defensa ilusiona a los amantes del automovilismo que disfrutarán del Gran Premio mexicano los próximos 24, 25 y 26 de octubre.

A lo largo de su carrera, Checo vivió momentos gloriosos y otros para el olvido en el autódromo de la Magdalena Mixhuca. Sus mejores resultados, como compañero de Max Verstappen en el equipo austriaco donde fue subcampeón del mundo, fueron los podios consecutivos en 2021 y 2022, ambos tras terminar la carrera en la tercera posición.

A falta de confirmación oficial, la presencia de Checo puede darse por hecha, ya que en los días previos a la carrera será parte de distintos eventos donde convivirá con el público mexicano que sueña con volver a verlo.