"Checo" Pérez responde a las críticas en su contra

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- El piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez, se convirtió en foco de críticas a raíz de sus recientes resultados en la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, "Checo" tiene algo claro: "las palabras sobran" y "lo importante son los resultados a futuro".

"Es parte de nuestra vida como pilotos. Todo mundo tiene una opinión sobre ti, sobre tu futuro. A veces, viven más preocupados de mi futuro que de su propio futuro. Me tengo que enfocar en mi trabajo, en las cosas que tengo que cambiar y entender lo que está pasando", externó el mexicano durante un "Meet and Greet".Y es que, en lo que va de la temporada, "Checo" no sólo ha sido criticado por la prensa, sino también por figuras dentro de la Fórmula 1, tales como el asesor de Red Bull, Helmut Marko.En lo que refiere al Gran Premio de Qatar, donde quedó en décimo lugar y solamente sumó un punto, Pérez explicó que ya está trabajando para mejorar sus resultados."Hoy en día, mis ingenieros y yo sabemos lo que está pasando y al final, opinar de fuera siempre es más difícil, pero también lo entiendo. Me enfoco en mi trabajo, que es lo más importante para mi", finalizó.¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula 1?La siguiente carrera de la Fórmula 1 será en el Circuito de las Américas, durante el Gran Premio de Estados Unidos. Esto, el domingo, 22 de octubre, a las 13:00 (hora del centro de México).