"Checo" Pérez sube al podio en el GP de Turquía; Hamilton, en la cima

El mexicano Sergio "Checo" Pérez cerró en la segunda posición del Gran Premio de Turquía, que terminó con Lewis Hamilton en la cima y como campeón por séptima ocasión dentro de la Fórmula Uno.

En un muy complicado Parque de Estambul, sobre una pista empapada, el tapatío, representante de Racing Point, aguantó estar entre los primeros lugares de la carrera –al arrancar tercero– y asegurar las celebraciones con champaña.

El podio lo completó Sebastian Vettel (Ferrari), quien apretó al tricolor en la última curva.

Pérez acompañó a Hamilton, quien empató la marca de Michael Schumacher como máximos ganadores dentro de la Fórmula Uno. El inglés, quien partió sexto, se apuntó su victoria 94 en el Gran Circo.

Nadie como Lewis para correr en una pista mojada, al conocerse su gusto por la exigencia que representa. Mientras la mayoría de los volantes se complicaron ante las condiciones, el monarca de la F1 las aprovechó para rebasar y quedarse con la victoria.

Incluso, Pérez se colocó puntero en un par de ocasiones en el Parque de Estambul, pero su bólido rosa no fue competencia para el de las flechas plateadas, que lo superó con menos de 15 vueltas por disputar.

Cuando Hamilton se colocó como líder, el mexicano tuvo que adaptarse y cuidar su puesto, mismo que logró sin muchas complicaciones, simplemente fue cuestión de cuidar los neumáticos.

Para Checo fue un consuelo, ya que pudo aligerar las frustraciones de la carrera pasada, cuando una parada a pitts le quitó la oportunidad de podio. Para este domingo, el tapatío decidió no volver a cometer ese error y festejó con su equipo.

Pudo ser el último como piloto de Racing Point, ya que no correrá ahí para el 2021, aunque un impulso positivo para su futuro y convencer a una escudería de firmarlo para la próxima temporada.

Fue la tercera ocasión en la que el tricolor cierra como el dos de una carrera.

Hamilton iguala a Michael Schumacher

Lewis Hamilton lo consiguió: es siete veces campeón de la Fórmula Uno, que lo iguala con Michael Schumacher como los máximos monarcas.

Después de su resultado en el Gran Premio de Turquía, el británico festejó sobre su monoplaza de Mercedes, que lo ha llevado a seis de sus siete títulos mundiales.

Siete cetros a sus 35 años de vida, con todavía el deseo por correr intacto.

El GP de Turquía terminó con él en la cima, acompañado por el mexicano Sergio Pérez en el podio.

Los últimos festejos de Lewis habían sido en México y Estados Unidos, pero por la pandemia de Covid-19 la celebración de su séptima corona se vivió sobre el Parque de Estambul, escenario en el cual no se corría en el máximo circuito desde el 2011.

Cuando Schumacher conquistó aquel logro, en la temporada 2004, lo hizo a la misma edad que Hamilton, pero con un Ferrari. El germánico se coronó cinco veces con el Cavallino Rampante (2000 a 2004) y dos con Benetton (1994 y 1995).

Schumi todavía corrió dos campañas más con la Scuderia, se retiró y regresó para correr con Mercedes, a la que ayudó a convertirse en la potencia que es hoy y que ha llevado a Lewis hasta la cima, donde parecía que le pertenecía por siempre a Michael.

Cuando por fin dejó a la máxima categoría del automovilismo, siete campeonatos –superó primero los seis de Juan Manuel Fangio– lucía imposible alcanzar.

El inglés se consagró primero con McLaren (2008), pero con las flechas plateadas ha impuesto un dominio (2014-2015, 2017-2020), ya que ahora le pertenecen los récords de más victorias, pole positions y campeonatos, aunque este último todavía lo comparte.

¿Le puede pertenecer en solitario?

Para el 2021, Hamilton no tiene contrato con Mercedes, aunque Toto Wolff, jefe de la organización, ha comentado que las reuniones para negociar comenzarán pronto.

Con el título mundial, el inglés dejó colgado a su coequipero, el finlandés Valtteri Bottas, quien debía sumar ocho puntos más que él en Estambul para extender el campeonato 2020. La próxima agenda, es el GP de Bahrein, a correrse domingo 29.