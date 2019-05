"Chelis" da detalles de su estado de salud (VIDEO)

José Luis Sánchez Solá "Chelis" aclaró por qué estuvo hospitalizado el fin de semana pasado.

A través de una transmisión en vivo de Facebook, el técnico del puebla explicó que llevaba 5 meses sufriendo dolores de cabeza, pero que la última semana se fueron acrecentando y que incluso se tenía que despertar en las madrugadas a cambiarse la pijama y las sábanas porque sudaba mucho por las noches, debido a la fiebre que aquejaba.

"El sábado que fui al doctor ya ni me pude levantar de la consulta y ya de ahí me internaron", dijo el técnico de la Franja durante la transmisión. "El doctor me diagnosticó neumonía, pero ya me trataron", dijo.

Aunque su intención no era publicar la fotografía, Sánchez Solá aclaró que lo hizo porque el domingo tenía un compromiso en Guatemala y los realizadores del evento no creían que estuviera enfermo.

"Tengo un contrato en Guatemala, tenía que estar el domingo, lunes y martes, pero no me entendían que estaba enfermo, entonces la única manera es que me vean que estoy con suero en el hospital, por eso subí la foto", mencionó.