"Chelís" revela cómo fue despedido de su cargo como DT del Puebla

José Luis Sánchez Solá explicó en un vídeo como fue que lo despidieron de la dirección técnica del Puebla.

"El sábado en la mañana después del fracaso del juego ante Pachuca, me citaron y me dijeron que no veían que conmigo hubiera salida de esto, y me dieron las gracias", comentó el "Chelís" en sus redes sociales.

El técnico añadió que durante estos seis meses que duró su cuarta etapa con La Franja, "hubo grandes momentos, pero en estos cuatro juegos simplemente no se dio, salvo en el juego contra Guadalajara, en los demás no se dieron las cosas".

Al final Sánchez Solá agradeció a la directiva y a la afición poblana.

Los rumores hablan de que Rubén Omar Romano sería la primera opción para tomar las riendas del equipo poblano, aunque a últimas horas ha sonado el nombre de José Manuel de la Torre.