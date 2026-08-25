Chelsea debuta con triunfo ante Fulham

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LONDRES.- El fichaje récord del Chelsea, Morgan Rogers, marcó en su debut en la victoria el lunes 3-2 ante el Fulham para darle al nuevo entrenador Xabi Alonso un inicio perfecto de la temporada en la Liga Premier.

Rogers firmó procedente del Aston Villa el mes pasado y anotó cuatro minutos antes del descanso, cuando definió con clase un buen pase atrás de Maxence Lacroix.El brasileño João Pedro adelantó al Chelsea a los 32 segundos, pero Josh King igualó a mitad de la primera parte.

Cole Palmer, uno de los jugadores más destacados del Chelsea, puso el 3-1 a los 49 minutos al rematar a la red desde un ángulo cerrado tras llegar al pase de João Pedro.

Fulham recortó la diferencia casi de inmediato —Gonzalo García cabeceó hacia abajo y al fondo de la red después de que Sánchez solo pudiera rechazar el disparo raso de Timothy Castagne— y se volcó al ataque en busca del empate, pero no lo consiguió. El partido enfrentó a los exjugadores del Real Madrid y de España Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, ambos en su debut competitivo en el banquillo del Chelsea y del Fulham, respectivamente.

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Ambos dirigieron al Real Madrid durante tramos de la temporada pasada, pero se marcharon a Inglaterra después de ser relevados de sus funciones. Alonso se impuso en un entretenido encuentro en Craven Cottage.

El Chelsea ha gastado más de 300 millones de libras (408 millones de dólares) en nuevos jugadores y es uno de los primeros favoritos para desafiar al campeón Arsenal.