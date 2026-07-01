Chelsea evita gran multa de la UEFA

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GINEBRA.- Chelsea evitó sanciones más severas de la UEFA el martes por gastar en exceso, mientras que su club hermano, el Estrasburgo de la Ligue 1, recibió la multa más alta, de 13 millones de euros (14,8 millones de dólares), entre 14 clubes que incumplieron las normas de supervisión financiera.

A Aston Villa se le ordenó pagar 7,5 millones de euros (8,6 millones de dólares), lo que fue aproximadamente un tercio menos que su sanción financiera de la UEFA el año pasado.

Chelsea fue multado con 31 millones de euros (35,5 millones de dólares) hace un año y se le fijaron objetivos financieros más estrictos, que el club no alcanzó por poco al gastar más del 70% de sus ingresos en salarios y traspasos en 2025, informó la UEFA.

Chelsea fue multado con apenas 1 millón de euros (1,14 millones de dólares) el martes, con otros 2 millones de euros aplazados, tras una temporada en la que ganó el Mundial de Clubes y obtuvo casi 115 millones de dólares de la FIFA.

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La UEFA aplazó una multa condicional para Villa, del doble de la suma pagada, con el fin de cumplir los objetivos el próximo año, cuando el nuevo campeón de la Liga Europa jugará en la Liga de Campeones.

La UEFA elogió a Chelsea y a Villa por lograr avances financieros, al tiempo que instó a ambos clubes a "seguir disminuyendo significativamente su proporción de coste de plantilla en 2026".

Chelsea, sin embargo, debería ver una gran caída de ingresos porque el equipo no jugará en la Liga de Campeones ni en ninguna competición europea la próxima temporada tras terminar décimo en la Liga Premier.

Pero el equipo obtuvo alrededor de 90 millones de dólares en junio como compensación del Manchester City por contratar a su exentrenador Enzo Maresca y por la venta del defensor español Marc Cucurella al Real Madrid.