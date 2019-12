Chelsea gana en el regreso de John Terry a Stamford Bridge

El regreso de John Terry a Stamford Bridge dio un toque emocional al encuentro entre Chelsea y Aston Villa en la Premier League, que ganaron los Blues con marcador de 2-1.

Terry, exjugador y capitán del Chelsea, ahora es auxiliar técnico de los Villanos y la afición blue lo recibió con grandes muestras de cariño, en las tribunas destacaron mantas estampadas con las palabras: "Capitán, líder, leyenda", así como con los trofeos que el inglés ganó durante 14 años en el club.

Cuando el balón rodó, el sentimentalismo quedó de lado y el equipo local se lanzó en busca de la primera anotación, con el paso de los minutos sus llegadas fueron más peligrosas y al 23´ Tammy Abraham aprovechó la tibia marca para firmar el 1-0 con un cabezazo.

Aunque el Chelsea mantuvo la posesión del esférico durante la mayoría de la primera mitad, no logró irse al descanso con la ventaja en el marcador, cuatro minutos antes del silbatazo Ahmed El-Mohamady centró para Trezeguet, quien a pesar de no lograr un buen remate de cabeza, empujó el balón al no tener marca en el área chica y emparejó los cartones.

Una vez empezada la segunda parte, el gusto del empate le duró muy poco a los Leones, al minuto 48 Mason Mount fusiló a Tom Heaton con un disparo de pierna derecha dentro del área y devolvió la ventaja al Chelsea.

El entrenador de los visitantes, Dean Smith, modificó en busca del gol que les permitiera sumar al menos un punto; sin embargo, esto no terminó con el dominio blue e incluso en los minutos finales Willian pudo ampliar la ventaja con un tiro libre que se estrelló en el poste.

Con la victoria, los Blues llegaron a 29 puntos y se mantienen a tres del tercer lugar de la tabla, el Manchester City; por su parte, el Aston Villa se quedó con 15 unidades en el puesto 15.