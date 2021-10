"Chicharito" Hernández confiesa haber fallado como padre y esposo

Javier 'Chicharito' Hernández por fin habló sobre los motivos que provocaron la separación con su esposa y madre de sus hijos, Sarah Kohan, después de múltiples especulaciones al respecto.

El futbolista mexicano admitió en una entrevista con The Ringer, un sitio web, que no ha sido la pareja y padre que esperaba ser.

"No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo, no era el gran ser humano que quería ser", confesó para dar pie al motivo de su separación.

Luego de enterarse que la modelo australiana estaba embarazada y anunciarlo en enero del 2019, decidieron casarse pocos meses después en secreto, lejos de los focos de los medios de comunicación.

Kohan le ha pedido el divorcio a Hernández, además de exigirle una manutención cercana a los 100 mil dólares mensuales, por justificar que no ha sido parte de la crianza diaria de sus hijos.