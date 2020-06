"Chicharito" Hernández ¿es leyenda?

Cuando el delantero Javier "Chicharito" Hernández se proclamó "leyenda" del futbol mexicano, las opiniones se dividieron a favor y en contra.

Pero qué piensa Enrique Borja.

En entrevista con Azteca Deportes, el exgoleador de la selección Mexicana y leyenda del Club América, Borja, destacó la visión del "Chicharito".

"Estoy en esa lista de esos goleadores [históricos de la Selección] y me da gusto que [Javier Hernández] haya metido muchos goles y los que le falta. Las metas son para superarlas, mientras no te retires", dijo.

Aunque Hernández ya dejó Europa, para probarse en la Major League Soccer, con el LA Galaxy, Borja no tiene dudas de que el tapatío es un ídolo y símbolo del futbol mexicano.

"Javier ha hecho un extraordinario papel en Europa, estuvo en dos de los mejores equipos del mundo, el Manchester United y el Real Madrid, después pasó en otros, pero Javier ha anotado goles, es símbolo del futbol mexicano, es ídolo, se identifica con la gente del futbol desde antes y ahora lo sigue siendo.

"Lo quiero mucho y respeto, somos buenos amigos, no es nada fácil ser líder goleador en la Selección. Debería darnos gusto y aplaudir, en la MLS está viviendo una nueva etapa, está casado, tiene un hijo, tiene que sentirse que está realizado y así debe manifestarlo", agregó.

En el top de mejores goleadores del Tricolor, Enrique Borja está entre los mejores seis, con 30 anotaciones, mientras que 'Chicharito' encabeza la categoría, con 52 (27 en amistosos, ocho en eliminatorias, cuatro en Copas del Mundo, cinco en Copa Confederaciones, siete en Copa Oro y siete en Copa América).

Por otro lado, Enrique Borja opinó del legado que la Copa Mundial de México 70' dejó en el país.

"Se cumplen 50 años de esa final que Brasil le gana a Italia y obtienen la copa. En el caso del equipo mexicano era importante jugar un mundial en casa, era una muy buena selección. Claro, luego estuvo la polémica de salir del estadio Azteca, no sé si hubiéramos ganado o perdido, pero con más de 100 mil espectadores y en un estadio que conocíamos perfectamente, hubiera sido diferente.

"Fue importante para mí, un sueño, aunque el mío comenzó al ir al Mundial de Inglaterra 66' y mi querido amigo que acaba de fallecer (Aarón Padilla), que me dio un pase a gol. Entonces, jugar en nuestro país, siendo jóvenes y con una mentalidad de querernos comer el mundo, millones de personas viéndonos, la televisión ya era a color, estaban 16 selecciones, los mejores del mundo".

Finalmente, el histórico Borja fue contundente sobre el compromiso de los jugadores con la casaca de la Selección.

"Antes, las figuras importantes en el mundo duraban mucho en sus equipos y defendiendo a su Selección. Hoy, van y vienen de las selecciones, pero cuando te pones la camiseta nacional debe ser un orgullo siempre... A veces, de tantos cambios de equipo, de país, la manera de ver las cosas se vuelve diferente, pero si hay un jugador que piense que no es un honor, mejor que se haga a un lado", remató.