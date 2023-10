"Chicharito" Hernández "le hace ojitos" a Jaime Lozano

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Javier Hernández, máximo anotador de la Selección Mexicana, quiere jugar el Mundial del 2026.

A pesar de que llegaría a los 38 años, el "Chicharito" tiene la esperanza de poder jugar la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México."Sí, quiero volver", dijo escuetamente en una entrevista otorgada al canal Paramount+.Sobre la llegada de Jaime Lozano a la Selección Mexicana, el jugador del LA Galaxy indicó:"Me encanta, me gusta muchísimo. 'Jimmy' pudo haber ido a un Mundial (Alemania 2006 con Ricardo La Volpe) y creo que trae esa espinita de quererle dar algo al futbol mexicano. Ha demostrado talento como entrenador, ha vivido las buenas no tan buenas de estar en una Selección, y creo que puede llegar a entender a muchos jugadores".Halagó la forma en que Lozano se comporta bajo presión: "Es una persona que lo puedes ver muy sereno, muy ecuánime, pero es muy éxitos. 'Jimmy' Lozano se merecía tener muchísimos más logros a nivel Selección y que no se pudieron dar porque así es el futbol. Pero ahora tiene la oportunidad".Sobre la llegada de Lionel Messi a la MLS, al Inter Miami, y el impacto mediático que ha causado, indicó: "Es chingonsísimo, va a ayudarle a la liga de una manera estratosférica. La llegada de Leo Messi va a adelantar algunos años a la liga, ese impacto que genera mundialmente vendrá muy bien...".Messi ha entregado resultados inmediatos: "Ya ganó la Leagues Cup, anota en cada partido, ha temido a su equipo a la pelea por los Play-Offs, la realidad es que si no hubiera llegado su equipo ya estaría dado por muerto. Ha sido un gran cañonazo".De la llegada de Raúl Jiménez al Fulham y de Edson Álvarez al West Ham United, dijo que se alegra por los dos: "No sabemos cómo le irá a Raúl pero ojalá que recupere el nivel que tuvo en el Wolverhampton antes del accidente (el cabezazo de David Luiz que le fracturó el cráneo) y Edson está en un equipo al que le hizo mucho bien su llegada. Además, está con David Moyes (el técnico), un hombre que privilegia la defensa... eso es muy bueno para él".