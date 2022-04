"Chicharito" Hernández manda indirecta a la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- Después de haber hecho dos goles el domingo con el LA Galaxy y con ello aumentar su cuota en la MLS, Javier "Chicharito" Hernández fue cuestionado sobre su sentir por estar ausente en la Selección Mexicana.

Hace ya un buen tiempo que Gerardo Martino no toma en cuenta al delantero mexicano para el ataque del Tricolor, y ante este tema, el Chicharito lanzó una indirecta seguramente para el Tata y la directiva de la Federación Mexicana de Futbol.

"Estoy tratando de hacerlo de la mejor manera como me enseñó mi abuelo y mi padre para poder ser elegible, para hacerlo de la mejor manera", declaró Hernández tras la victoria del equipo angelino 1-3 sobre el Portald Timbers.

Y reiteró: "No habrá otra respuesta distinta a lo que está en mi mente y mi corazón. Voy a tratar de seguir haciendo lo mejor".

La falta de contundencia de la Selección Mexicana, sobre todo en la eliminatoria, agregado a que Hernández se ha hecho presente con goles en el Galaxy, ha llevado a que salgan comentarios en los que se pida el regreso del Chicharito al Tricolor, ahora que está cerca el Mundial de Qatar 2022.

Tras el sorteo de hace unos días, celebrado en Doha, Yon de Luisa, presidente de la FMF, recalcó que no está contemplado el llamado de Javier Hernández a la Selección Mexicana.

En lugar del Chicharito, Gerardo Martino ha confiado en nombres como Raúl Jiménez o Rogelio Funes Mori como solución al ataque del conjunto mexicano.

Cabe recordar que en la Copa del Mundo, México se verá las caras ante Polonia, Argentina y Arabia Saudita.