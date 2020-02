"Chicharito" no entrena por problemas de visado

Mañana lunes sería el día propicio para que Javier Hernández debutara en la Major League Soccer.

Los Angeles Galaxy se enfrentará contra el New England en juego amistoso a celebrarse en el Dignity Health Tennis Center de Carson, pero todo hace indicar que "Chicharito" no estará debido a problemas de visado.

Según información de medios estadounidenses, el delantero mexicano no puede ni siquiera entrenar con el grupo hasta que su visa de trabajo esté lista, sin problema alguno, por eso no ha podido participar en los trabajos conjuntos y menos en los juegos de preparación.

Después del juego ante el New England, los angelinos jugarán contra el Toronto el día 15, contra el Chicago Fire el 22 y el Dynamo de Houston el 29.

El debut oficial de Los Angeles Galaxy en la campaña 2020 de la MLS será el 7 de marzo ante los Whitecaps.