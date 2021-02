"Chicharito" reconoce que su carrera ha tocado fondo

México.- Javier Hernández reconoció que su carrera ha tocado fondo. Que lo que vivió la temporada pasada en Los Ángeles Galaxy ha sido lo peor en todos sus años de futbol.

Pero, en lo que parece ser más que nada excusas, se justificó diciendo que todo le llegó muy rápido a su carrera u no supo manejar esto.

En una entrevista con el diario estadounidense Los Angeles Times, el Chicharito confesó que se siente responsable de mucho de lo que sucedió con el equipo de la MLS. "Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven en cinco, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa. Es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso ".

El diario hace referencia que en los últimos meses, el delantero mexicano tuvo la pérdida de su abuelo, el señor Tomás Balcázar, constantes lesiones y hasta la separación de su pareja y madre de sus hijos, la modelo australiana Sarah Kohan. "Cuando llegó el final de la temporada, hice una crítica muy profunda. Sobre mi vida, sobre mí. Y simplemente decidí que puedo hacerlo mucho, mucho mejor. En el lado emocional y muy espiritual, cuando llegó el Covid fue como un momento perfecto para exponer las cosas con las que no he trabajado".

Aceptó que la mala temporada del LA Galaxy y el despido de su entrenador, el argentino Guillermo Barros Schelotto, fue su culpa. "Le dije: ´Mira Guillermo, lamento mucho que las cosas hayan terminado así. Este escenario es principalmente mi responsabilidad porque podría haberlo hecho mucho mejor ´".

No dejó de dar sus mensajes profundos: "Asumí toda la responsabilidad de lo que está en mis manos. Mi cuerpo, mi mente, mis emociones y quiero llevarlas más allá, ni siquiera quiero decir límites. Porque para mí eso no existe".

Asegura que ahora está de regreso y se ha puesto a punto para cumplirle al Galaxy.

"No he trabajado tan duro en toda mi vida. He confiado en las personas adecuadas que pueden ayudarme a mejorar mi rendimiento, mi sueño, mi salud, mi comida y mis relaciones", dijo sobre su equipo de entrenamiento que incluyo a su coach de vida, a un nutriólogo y hasta quién le maneje las redes sociales.