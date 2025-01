Chiefs van a su 3er. Super Bowl

KANSAS CITY.- Patrick Mahomes lanzó para 245 yardas y un touchdown, atravesó la defensiva de Buffalo para anotar dos veces más, y contó con el apoyo de su defensiva en momentos clave para ayudar a los Chiefs de Kansas City a vencer 32-29 a los Bills el domingo por la noche y alcanzar el Super Bowl por tercera temporada consecutiva.

Ahora, los campeones de la AFC intentarán hacer algo que ningún otro equipo de la NFL ha logrado: Ganar los tres.

Los Chiefs se enfrentarán a un rival conocido, los Eagles, a quienes vencieron hace dos años para obtener el primer título de esta racha. Filadelfia avanzó con una victoria de 55-23 sobre los Commanders de Washington más temprano el domingo para ganarse una oportunidad contra los campeones el 9 de febrero en Nueva Orleans.

Es la cuarta vez desde enero de 2021 que los Chiefs terminan la temporada de los Bills en los playoffs. Y como todas las anteriores, llegó después de una pelea de pesos pesados entre dos de los mejores equipos de la AFC, una que estaba empatada 29-29 después de que el quarterback de Buffalo, Josh Allen, encontrara a Curtis Samuel en el fondo de la zona de anotación para agregar un poco más de drama en el Estadio Arrowhead.

Mahomes simplemente no se inmutó, sin embargo. Completó cuatro pases consecutivos en la serie ofensiva siguiente, preparando la situación para el gol de campo decisivo de Harrison Butker con 3:33 restantes y poniendo a los Bills en otra situación de hacer o morir en Kansas City.

Allen inició su ofensiva corriendo para un primer down, pero sus siguientes dos pases fueron bloqueados en la línea de golpeo y cayeron incompletos. Conectó con Amari Cooper para una ganancia corta en tercer down, y los Bills decidieron jugársela — habían convertido 4 de 5 en cuarta hasta ese momento — y la presión con blitz de Kansas City obligó a Allen a lanzar una plegaria que Dalton Kincaid no pudo atrapar.

Los Chiefs tomaron el control, consiguieron un par de primeros downs y comenzaron a celebrar una vez más.

Kareem Hunt tuvo una acarreo de touchdown y Xavier Worthy tuvo seis recepciones para 85 yardas y una anotación para Kansas City, que se convirtió en la cuarta franquicia en alcanzar tres Super Bowls consecutivos con su novena victoria consecutiva en playoffs.

Allen lanzó para 237 yardas y dos anotaciones para Buffalo. James Cook corrió para 85 yardas y dos touchdowns propios.

Los Bills aún no han estado en el Super Bowl desde una racha de cuatro seguidos durante las temporadas de 1990-93.

Los Bills y los Chiefs se han conocido bien a lo largo de los años, reuniéndose siete veces desde que Kansas City venció a Buffalo bajo las mismas circunstancias — el juego del título de la AFC en el Estadio Arrowhead — para llegar al Super Bowl en enero de 2021.

Buffalo había ganado los cuatro juegos en la temporada regular. Kansas City había ganado los tres que importaban en la postemporada.