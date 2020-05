Chiellini evidencia a Balotelli y Vidal en su libro

Giorgio Chiellini sigue divulgando intimidades del vestidor. El capitán de la Juventus, acaba de publicar un libro autobiográfico en donde acusaba a Mario Balotelli de ser mal compañero y ahora arremetió contra Arturo Vidal de quién dijo tiene problemas con el alcohol.

Un canal italiano, sacó más pasajes del libro donde el defensor evidenció la afición del chileno a beber en las concentraciones, pero a pesar de eso, destacó lo gran atleta que es.

"Alguien como Vidal a veces salió y bebió más de lo que debería, todo el mundo sabe, se puede decir que el alcohol era un punto débil".

Fue más allá al destacar el "aguante" del andino. "El gran Arturo, un par de veces al año, no se presentaba para entrenar, o llegaba todavía estaba bastante alegre, por así decirlo. Pero él nunca se ha dejado vencer por la resaca, por el contrario, creo que a veces de cierta forma eso lo convertía en una fuerza. Lamentablemente, he conocido al pequeño Paolo Montero (jugador uruguayo), otro que vivió la noche como rey".

La anécdota que más le quedó grabada al defensor fue la siguiente: "Todavía recuerdo una gira estadounidense, estábamos en Miami y la noche antes del último entrenamiento antes de partir, Arturo salió. A la mañana siguiente, Vidal no se veía por ninguna parte. Estaba en la cama y tuvieron que derribarlo por la fuerza. Ese día también probamos el nuevo material de capacitación, estábamos todos vestidos de negro y había 40 grados: el Sr. Antonio Conte no podía esperar a que Vidal en ese estado se rindiera, y le diera un castigo ejemplar. En cambio, después de diez minutos en los que Arturo todavía parecía borracho y ni siquiera vio pasar la pelota, terminó el entrenamiento corriendo como loco y sacando veinte metros de ventaja en los piques. ¿Qué le puedes decir a esa persona, que entre otras cosas trae alegría al grupo además de ser un luchador y un gran campeón? ".