¡Chivahermano! Andy Ruiz se declara fan del Rebaño

Ciudad de México.- El Campeón mundial de pesos pesados, el mexicano Andy Ruiz sigue de cerca el futbol mexicano y en todo el mundo su equipo favorito es el Guadalajara.

En una entrevista en el programa de "Toque", el peleador reveló que solo sigue a un equipo y que en el Viejo Continente no tiene algún otro club de su preferencia.

"Le voy a las Chivas. No me gusta jugarlo, pero me gusta verlo", señaló. Tras conseguir en junio pasado dicho título al noquear a Anthony Joshua y arrebatarle sus títulos de pesos completos de la Asociación Mundial (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), esta historia tendrá revancha.

La cita entre el mexicano y el inglés será en Arabia Saudita el próximo 7 de diciembre.