Chivas buscó una vez a "Chicharito" Hernández

Javier Hernández habló sobre Chivas luego de ser presentado como nuevo futbolista del LA Galaxy.

"Para cerrar lo de Chivas siempre lo he dicho que es y va a ser el club de mi vida y de mi corazón, solamente me han buscado una vez y fue antes del mundial".

Hernández habló con Matías Almeyda, quien era en aquel entonces el estratega del equipo rojiblanco.

"Una vez me llamó Matías, se hizo el esfuerzo y le dije que me quería quedar porque se acercaba el mundial".

"Chicharito" aseguró que nunca existió la posibilidad de ir a Chivas. "No decidí porque nunca me pusieron alguna oferta, las opciones eran seguir en Sevilla con las condiciones en las que estaban o venir a formar parte de este proyecto y me vine para acá", finalizó.